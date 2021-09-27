Из международного аэропорта "Борисполь" можно будет улететь в Ташкент: расписание рейсов

Рейс в Узбекистан будет выполнятся раз в неделю / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"
Вчера узбекская государственная авиакомпания Uzbekistan Airways вернулась в международный аэропорт "Борисполь" на маршрут Ташкент-Киев-Ташкент.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
"Сейчас рейсы будут выполняться один раз в неделю – в воскресенье", – говорится в сообщении.
Правила пересечения границы
Иностранцы, въезжающие в Узбекистан обязаны до регистрации предоставить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус (за последние 72 часа) с отрицательным результатом.
Также сохраняется порядок въезда без каких-либо ограничений со справкой о вакцинации, признанной на международном уровне или справке о наличии антител против коронавирусной инфекции в крови.
При въезде на авто, лица, въезжающие в Республику проходят экспресс-тестирование на антиген коронавирусной инфекции.
В Узбекистане действует обязательный масочный режим, социальная дистанция, а также дезинфекция.
Ранее мы писали:
- Когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".
- А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.