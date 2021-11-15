Из-за COVID-19. Киевский крематорий увеличил количество кремаций

В стране значительно увеличилось количество захоронений / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский крематорий проводит в два раза больше кремаций, чем в летние месяцы, поскольку Украина борется с новой волной COVID-19.

Об этом сообщил агентству AFP пресс-секретарь киевского крематория Андрей Ященко.

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Украина недавно сообщила о рекордном количестве ежедневных смертей и случаев заболевания COVID-19, что привело к значительному увеличению количества захоронений и, в особенности, кремаций.

"На сегодняшний день, по сравнению с летним периодом, количество процессий удвоилось", -говорит Андрей Ященко. "Если летом в среднем было 60 процессий в день, то сейчас от 100 до 120".

Отметим, что в столице сегодня умерли 34 человека от коронавируса. Всего за период пандемии в Киеве 6908 летальных исходов от вируса.

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В крематории очереди из-за умерших от COVID-19?

Сотрудник крематория объяснил "Сегодня", что к ним привозят тела умерших целый день, но это не означает, что все они умерли от коронавируса.

"Статистику я вам не назову. Но пойдите к крематорию и сами поймете, кто умер от коронавируса, а кто по другой причине. Видите, там уже начал шуметь мотор, скоро дым пойдет", – поясняет мужчина и показывает на склон, черный от копоти, над которым поднимался небольшой дымок.

Обычно коронавирусных больных хоронят в закрытом гробу. Представители ритуальных фирм стараются много не говорить о своей работе.

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"Я бы не сказал, что мы загружены работой. Обычные будни. За день несколько похорон", – сообщил нам мужчина, который занимался организацией церемонии прощания.

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