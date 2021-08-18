Избиение фотографа на митинге "Нацкорпуса". Одному из подозреваемых избрали меру пресечения

Фигуранты в зале суда. Фото: коллаж "Сегодня"

Один из нападавших под Офисом президента на журналиста Никита Губский до 16 октября отправлен за решетку. Адвокат 20-летнего фигуранта заявил, что решение считает незаконным.

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Националисты митинговали под ОП

Напомним, что инцидент произошел во время митинга "Нацкорпуса". Это уже не первая подобная акция. Ранее на Майдане в столице националисты зажгли фаеры и спели гимн Украины в рамках акции "Российскую агентуру – вон из Украины!".

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Активисты хотели передать свои требования к президенту. Под ОП тогда собралось около 100 человек, они держали флаги "Украинская Народная Самооборона".

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