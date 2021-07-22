Зажгли файеры и спели гимн Украины. В Киеве на Майдане проходит акция националистов (видео)

Что происходит на площади. Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня, 22 июля, на Майдане в Киеве националисты зажгли файеры. Как сообщает корреспондент "Сегодня", они также спели гимн Украины.
Файеры были в национальном стиле -желто-голубого цвета.
Отметим, сегодня акция у здания Офиса президента проходит акция – "Российскую агентуру – вон из Украины!". Активисты хотели передать свои требования к президенту.
Под ОП собралось около 100 человек, в руках они держали флаги "Украинская Народная Самооборона".
В тренде"Стоять, стрелять буду": в киевском метро устроили разборки, люди задыхались от газа (видео)
Ранее мы писали, что под МВД прошла акция в годовщину убийства Павла Шеремета.
Напомним, в конце апреля суд освободил из СИЗО обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, отправив его под круглосуточный домашний арест.