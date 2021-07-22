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Зажгли файеры и спели гимн Украины. В Киеве на Майдане проходит акция националистов (видео)

22 июля 2021 14:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Они выступают в рамках акции "Российскую агентуру – вон из Украины!" – сначала она проходила у здания Офиса президента

Что происходит на площади. Фото: коллаж "Сегодня"

Что происходит на площади. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 22 июля, на Майдане в Киеве националисты зажгли файеры. Как сообщает корреспондент "Сегодня", они также спели гимн Украины.

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Файеры были в национальном стиле -желто-голубого цвета.

Отметим, сегодня акция у здания Офиса президента проходит акция – "Российскую агентуру – вон из Украины!". Активисты хотели передать свои требования к президенту.

Под ОП собралось около 100 человек, в руках они держали флаги "Украинская Народная Самооборона".

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Ранее мы писали, что под МВД прошла акция в годовщину убийства Павла Шеремета.

Напомним, в конце апреля суд освободил из СИЗО обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, отправив его под круглосуточный домашний арест.

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