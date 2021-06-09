Избили и силой затолкали в машину: в Киеве иностранцы похитили мужчину

Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы – все четверо уроженцы другого государства

В Киеве похитили мужчину. Фото: Нацполиция/Facebook

В Киеве полицейские задержали группу иностранцев за похищение человека, который задолжал деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

От женщины поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Вузовской неизвестные избили мужчину, а затем силой затащили в машину.

Копы ввели в столице специальную полицейскую операцию по розыску и задержанию злоумышленников.

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"Между похитителями и пострадавшим накануне возник конфликт из-за неуплаты за выполненные ремонтные работы в квартире. Поэтому для решения денежного вопроса мужчины похитили 32-летнего потерпевшего и пытались вывезти за пределы города", – говорится в сообщении.

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Четырех злоумышленников полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они – уроженцы другого государства, 1993, 1994, 1994, 1995 годов рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и сообщено фигурантам о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Харькове на парковке у торгового центра "Французский бульвар" трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes мужчину, который при этом оказывал сопротивление.

Напомним, в Киеве двое мужчин похитили жителя Троещины, избили его и требовали деньги за освобождение.