Как пройти в метро бесплатно, когда звучит сигнал тревоги

Во время тревоги людей должні бесплатно пускать на станции метро / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне сообщают, что сегодня во время сигнала воздушной тревоги пассажиров не пускали бесплатно на станцию метро "Лыбедская". На некоторых телеграмм-каналах пишут, что сотрудники метро советуют людям звонить по поводу бесплатного нахождения в метро по номеру телефона, который размещен на доске объявлений. Так ли это, выяснял сайт "Сегодня".

В Киевском метрополитене нас заверили, что во время сигнала "воздушная тревога" пассажиров пускают бесплатно на все станции.

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"Когда в городе включается сигнал "воздушная тревога", то наши сотрудники получают об этом извещение. Они приходят каждому контролеру на всех станциях. И бесплатно пройти на станцию во время сигнала "воздушная тревога" можно, но только через ручной контроль возле контролера", — поясняет сайту "Сегодня" заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Она добавляет, что этот механизм был утвержден еще раньше и никакие изменения в него не вносились после возобновления платы за проезд с 16 мая. Что же касается телефонных звонков, то пользователи социальных сетей что-то напутали.

"На всех станциях метро размещен телефон горячей линии метрополитена. По этому номеру телефона можно получить всю необходимую информацию, которая интересует пассажира. Я точно не знаю, какая именно была ситуация на "Лыбедской", но контролер мог просто порекомендовать пассажиру обратиться с проблемой на горячую линию метрополитена. Других номеров телефонов на станциях просто нет", — поясняет Наталья Макогон.

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