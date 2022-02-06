Как в Киеве быстро оплатить коммуналку: четыре способа

Коммунальные услуги можно оплатить несколькими способами / Коллаж "Сегодня"
Киевлянам нужно ежемесячно оплачивать коммунальные услуги, однако это можно сделать быстро, комфортно и не стоя в очередях.
Сайт "Сегодня" собрал несколько способов, как оплатить коммуналку в Киеве.
Через ЦКС
Есть два способа оплатить онлайн за потребленные коммунальные услуги не выходя из дома. В частности, из личного кабинета на сайте "Центра коммунального сервиса" и с помощью QR-кода, напечатанном на каждом счете-сообщении.
Для оплаты через личный кабинет достаточно:
- создать аккаунт (добавив фамилию, имя и электронный адрес);
- добавить объект (квартиру или несколько, например для помощи при оплате старшим соседям, бабушкам, дедушкам);
- оплатить удобным способом из представленного перечня.
Чтобы оплатить за потребленное через QR-код, нужно:
- установить приложение для считывания QR-кода на смартфоне, отсканировать код со счета и перейти по ссылке;
- ввести номер телефона и адрес;
- нажать "Оплатить".
Через Portmone
Есть 2 способа оплаты. Можно выбрать своего поставщика услуг в перечне компаний, заключивших контракт с Portmone, а также оплатить по реквизитам, которые указаны в счете.
Первый способ
- Найти в каталоге категорию "Коммунальные услуги" и кликнуть по ней.
- Выбрать в перечне нужного поставщика.
- Ввести в карточку соответствующей компании лицевой счет.
- Указать сумму.
- Указать реквизиты своей банковской карты (номер, срок действия и код проверки CVV).
- На номер телефона придет SMS от банка с одноразовым паролем для подтверждения транзакции. Ввести его в специальное поле и подтвердить платеж.
Второй способ
В личном кабинете можно указать актуальные цифры самостоятельно. Уточнить сумму можно в бумажной платежке или непосредственно на сайте поставщика услуг.
EasyPay
Для того чтобы оплатить коммунальные услуги через EasyPay, нужно:
- Авторизоваться на сайте или зарегистрироваться.
- Выбрать раздел "Коммунальные платежи".
- Выбрать город Киев, а дальше – нужную компанию.
- Ввести номер личного счета и сумму, а затем нажать "Подтвердить".
- После этого выбрать, как именно вы хотите оплатить услуги через интернет – с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильных денег.
Нажать кнопку "Подтвердить". После процедуры квитанция сразу же будет на электронной почте.
Privat24
С помощью мобильного приложения от ПриватБанка также можно заплатить за коммуналку. Для этого необходимо:
- Войти в приложение Privat24.
- Перейти во вкладку "Сервисы" (нижний левый угол).
- Выбрать опцию "Мои платежи".
- Создать новый платеж или воспользоваться подготовленными ранее шаблонами.
- Ввести все необходимые для оплаты реквизиты (найти организацию можно по ее названию или введя счет получателя).
- Выбрать карту/счет для оплаты и нажать "Оплатить".
Раньше мы писали:
- Как переписать платежки на себя после покупки квартиры: инструкция для киевлян.
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