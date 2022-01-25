Как переписать платежки на себя после покупки квартиры: инструкция

После смены собственника жилья нужно актуализировать информацию в Центре коммунального сервиса

Заключить и подписать договор можно в сервисном центре ЦКС. / Фото: Коллаж: Сегодня

После смены владельца лицевого счета нужно актуализировать информацию для дальнейшего получения коммунальных услуг.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как это сделать.

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Для этого можно обратиться онлайн в Центр коммунального сервиса через мессенджер в Facebook или Skype. Затем предоставить фотокопии всех необходимых документов. Непосредственно заключить и подписать договор, предъявив оригиналы документов, можно в одном из 10 сервисных центров по предварительной записи: https://cks.com.ua/equery или (044) 247-40-40.

Какие документы нужны

Для смены владельца нужно добавить копии документов или фото (если обращение в режиме онлайн):

паспорта или документа, его заменяющего (все заполненные страницы) или ID-карты,

карточки (справки) физического лица – налогоплательщика о присвоении идентификационного номера ИНН (не добавляется владельцами ID-карт),

выписки из Единого государственного демографического реестра (не предоставляется владельцами паспортов-книжек),

выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности, действительное на дату подачи заявления,

документа, подтверждающего право собственности или пользования жильем (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т.п.),

технический паспорт на квартиру.

Дополнительно:

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при наличии счетчиков воды – паспорта на счетчики или свидетельства о поверке, акты опломбирования счетчиков,

при наличии счетчика ТЭ – акт технической возможности на установку узла распределительного учета тепловой энергии, паспорт или свидетельство о поверке,

акт ввода в эксплуатацию счетчика ТЭ,

проектно-техническая документация на индивидуальное отопление (если оно есть),

акт контрольного снятия показаний счетчиков (если есть последний по дате) или фото счетчиков с показаниями на текущую дату.

Какие могут быть сложности при процедуре

В случае общей собственности на квартиру нужно дать письменные согласия всех совладельцев жилья и копии паспортов, а также идентификационных кодов всех совладельцев.

В случае заключения договора доверенным лицом следует предъявить доверенность, паспорт и карту налогоплательщика доверенного лица.

Если есть необходимость разделения лицевого счета, следует оформить письменное согласие с расчетом площади мест общего пользования и долгов (в случае их наличия) на каждого заявителя.

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