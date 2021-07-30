Как выглядел "рейв" в Киеве, который так хотели сорвать (видео)

Участники мероприятия призывают власти расследовать нападения на представителей сообщества ЛГБТ+ и неправомерные рейды на заведения электронной музыки в столице

Представители сообщества. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве возле здания Офиса президента сегодня, где прошли стычки с полицией, начался "рейв" поддержку прав ЛГБТ-сообщества. Представители ЛГБТ начали свою акцию на Банковой, оголяясь и позируя на камеры.

Видео поделился PavlovskyNews в Telegram.

Ранее акция была перенесена на полтора часа из-за пикета противников мероприятия. Сейчас у здания собралось более 70 человек.

Участница акции. Фото: Телеграф

Реклама

Отметим, что организаторы мероприятия требуют принятие законопроекта №5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины о борьбе с проявлениями дискриминации", провести реформы полиции, прокуратуры и судебной системы; немедленно расследовать нападения на участников ЛГБТ+ и феминистских событий, активистов и организации, расследовать рейды правоохранителей на заведения электронной сцены столицы и неправомерные задержания культурных деятелей, создать безопасные и благоприятные условия для развития электронной сцены в Украине.

Напомним, акцию уже попытались сорвать – под Офисом президента нашли подозрительную сумку, ее проверяли взрывотехники.

Ранее мы писали, что китайская соцсеть WeChat снова блокирует ЛГБТ-аккаунты.

Также мы сообщали, что сборная ЛГБТ заняла бы 14-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио. По меньшей мере 169 публично открытых геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов, гомосексуалистов и небинарных спортсменов выступают в Токио.