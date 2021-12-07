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Какие ограничения карантина вступают в силу сегодня в Киеве – новые правила

Ольга Кравченко
7 декабря, 06:00
С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе

Столица будет теперь в желтой зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Столица 7 декабря официально переходит из красной в желтую зону карантина. Сайт "Сегодня" решил напомнить, какие новые правила эпидемической опасности будут действовать в городе.

Что запрещается в желтой зоне

  • работа учебных заведений, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и персонала;
  • работа учебных заведений, в которых хотя бы одной дозой вакцинированы менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме работы навынос и доставки;
  • работа спортзалов и бассейнов;
  • работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаториев и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Что запрещено в желтой зоне карантина / Фото: Минздрав

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Вышеуказанные ограничения не действуют, если весь персонал и посетители (перевозчик и пассажиры) имеют один из документов:

  • желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
  • зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
  • международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
  • иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).

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