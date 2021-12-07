Які обмеження карантину набирають чинності сьогодні у Києві – нові правила

Столиця буде тепер у жовтій зоні / Фото: Колаж: Сьогодні
Столиця 7 грудня офіційно переходить із "червоної" до "жовтої" зони карантину. Сайт "Сьогодні" вирішив нагадати, які нові правила епідемічної небезпеки діятимуть у місті.
Що забороняється у "жовтій" зоні
- робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу;
- робота навчальних закладів, у яких хоча б однією дозою вакциновано менше 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, крім роботи на виніс та доставки;
- робота спортзалів та басейнів;
- робота закладів з розміщення, крім готелів, санаторіїв та соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Що заборонено у жовтій зоні карантину / Фото: Минздрав
Вищезазначені обмеження не діють, якщо весь персонал та відвідувачі (перевізник та пасажири) мають один із документів:
- жовтий COVID-сертифікат щодо отримання однієї дози вакцини або паперова довідка 063-О (діють 30 днів);
- зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (діє 365 днів);
- міжнародний сертифікат вакцинації (діє 365 днів);
- іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів).