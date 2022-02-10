Каким был Киев 50 лет назад: завораживающие фото

В Сети показали Киев 50 лет назад. / Фото: Коллаж: Сегодня
За последние полвека Киев кардинально изменился. Самые старейшие жители столицы еще помнят, какой она была в далеких 1960-1970-х годах.
В Facebook-сообществу Клуб коренного киевлянина поделились уникальными архивными фото.
На снимки попали самые известные места Киева – площадь Льва Толстого, метро Черниговская (бывшая Комсомольская), Европейская площадь (бывшая площадь Ленинского комсомола), Подол, ж/д вокзал.
"Необычный, зеленый, приятный Киев 1960-1970х годов", – говорится в подписи на фото.
Ниже – снимки фотографа Сергея Пятерикова, на которых можно узнать такие необычные, но такие знакомые локации столицы.
Люди скрылись от дождя на проспекте Победы у цирка. Фото: Сергей Пятериков
Метро на левом берегу. Фото: Сергей Пятериков
Станция метро Черниговская. Фото: Сергей Пятериков
Киев в 1960-1970-х годах. Фото: Сергей Пятериков
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