Яким був Київ 50 років тому: заворожуючі фото

В Мережі показали Київ 50 років тому. / Фото: Колаж: Сьогодні
За останні півстоліття Київ кардинально змінився. Найстарші жителі столиці ще пам'ятають, якою вона була у далеких 1960-1970х роках.
У Facebook-спільноті Клуб корінного киянина поділилися унікальними архівними фото.
На знімки потрапили найвпізнаваніші місця Києва – площа Льва Толстого, метро Чернігівська (колишня Комсомольська), Європейська площа (колишня площа Ленінського комсомолу), Поділ, залізничний вокзал.
"Незвичний, зелений, приємний Київ 1960-1970х років", – йдеться в підписі до фото.
Нижче – знімки фотографа Сергія П’ятерикова, на яких можна впізнати такі незвичні, але такі знайомі локації столиці.
Люди сховалися від дощу на проспекті Перемоги біля цирку. Фото: Сергій П’ятериков
Метро на лівому березі. Фото: Сергій П’ятериков
Станція метро Чернігівська. Фото: Сергій П’ятериков
Київ в 1960-1970х роках. Фото: Сергій П’ятериков
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