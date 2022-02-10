Яким був Київ 50 років тому: заворожуючі фото

В Мережі показали Київ 50 років тому. / Фото: Колаж: Сьогодні

За останні півстоліття Київ кардинально змінився. Найстарші жителі столиці ще пам'ятають, якою вона була у далеких 1960-1970х роках.

У Facebook-спільноті Клуб корінного киянина поділилися унікальними архівними фото.

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На знімки потрапили найвпізнаваніші місця Києва – площа Льва Толстого, метро Чернігівська (колишня Комсомольська), Європейська площа (колишня площа Ленінського комсомолу), Поділ, залізничний вокзал.

"Незвичний, зелений, приємний Київ 1960-1970х років", – йдеться в підписі до фото.

Нижче – знімки фотографа Сергія П’ятерикова, на яких можна впізнати такі незвичні, але такі знайомі локації столиці.

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Люди сховалися від дощу на проспекті Перемоги біля цирку. Фото: Сергій П’ятериков

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Метро на лівому березі. Фото: Сергій П’ятериков

Станція метро Чернігівська. Фото: Сергій П’ятериков



Київ в 1960-1970х роках. Фото: Сергій П’ятериков

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