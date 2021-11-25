Карта киевлянина: можно ли оформить онлайн или по телефону

Для получения карты граждане лично подают заявление в Ощадбанк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Не так давно стало известно, что карта киевлянина поможет сэкономить на проезде в Киеве, когда он будет по 20 гривен. Теперь многие задаются вопросом – можно ли оформить карту либо ее перевыпуск онлайн или по телефону.

Сайт "Сегодня" разбирался, возможно ли это.

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На сайте Минфина в разделе отзывов о работе Ощадбанка появилась жалоба на то, что мужчина не смог оформить перевыпуск карты киевлянина по телефону. Он рассказал, что сотрудники банка сказали ему обязательно идти в отделение.

"Сверили паспорт – и все! Сказали прийти через две недели забрать. Задал риторический вопрос: а нельзя было сверить паспорт во время получения, чтобы два раза не ходить, а заказать услугу по телефону?" – написал мужчина.

В Ощадбанке ему ответили, что "к сожалению, оформить перевыпуск карты не всегда возможно в телефонном режиме".

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Можно ли оформить карту киевлянина онлайн

В официальных инструкцияхэтот вариант не предусмотрен. Для получения карты граждане лично подают заявление в банк – участник проекта "Муниципальная карта "Карта киевлянина".

В настоящее время регистрацию и выдачу карточек осуществляет государственный Ощадбанк. Для оформления карты необходимо обратится в ближайшее отделение.

Какие документы нужны

Для того, чтобы получить карточку, кроме заявления, нужно предоставить:

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паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;

справку о предоставлении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карта киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособие, компенсации (при наличии);

справку о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции Объединенных сил, выданную в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 "Об учете внутренне перемещенных людей" (при наличии).

Граждане, у которых есть право на льготы, получают карточку бесплатно. Для других это будет стоить 120 гривен в год за обслуживание карты.

Кто может получить?

все киевляне, зарегистрированные в столице,

вынужденные переселенцы из зоны АТО,

все, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,

учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родители (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

Кто имеет право на льготы при получении

ветераны войны;

ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

дети войны;

ветераны труда;

пенсионеры, люди с инвалидностью;

реабилитированные люди – пенсионеры;

жертвы нацистских преследований;

ветераны военной службы и органов внутренних дел;

многодетные родители;

неработающие трудоспособные люди, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь или социальную пенсию;

неработающие трудоспособные люди, осуществляющие уход за человеком с инвалидностью I группы или пенсионерами, достигшими 80-летнего возраста, и получающими компенсационную выплату;

участники антитеррористической операции.

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