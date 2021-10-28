Киев очень скоро перейдет в красную зону карантина

Коронавирус "атакует" Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 29 октября, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может отправить Киев в красную зону карантина.

Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Поворозник добавил, что даже если комиссия оставит Киев в оранжевой зоне, то с 1 ноября в городе все равно начнут действовать правила, которые анонсировались на прошлой неделе. Они, отметим, очень похожи на те, что вводят в красной зоне.

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