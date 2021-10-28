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Красная зона через неделю? Сколько еще продержится Киев

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 октября, 12:39
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Пока достоверно неизвестно, когда город перейдет в красную зону карантина
В столице наблюдается пик заболеваемости
В столице наблюдается пик заболеваемости / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице три дня подряд превышены показатели госпитализации и заполняемость коек с кислородом, высокая смертность от инфекции, но город до сих пор остается в оранжевой зоне карантина. Сколько еще продержится столица и когда ожидать перехода в красную зону, узнавал сайт "Сегодня".

В Госпродпотребслубе Киева подтверждают, что сейчас в столице наблюдается пик заболеваемости. Он будет продолжаться до конца октября и начала ноября. А переход в красную зону оценивается исключительно по полученным показателям.

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Пока достоверно неизвестно, когда город перейдет в красную зону карантина.

"Это решение принимает не городская, а государственная комиссия. Даже если будут получены критические показатели, у нас еще будет неделя в запасе. Переход Киева в красную зону – это исключительно государственное решение. За один день город не может поменять зону карантина. Это не так быстро делается. Если показатели изменяются, то дальше вносит изменения государственная комиссия. А оглашается решение через определенное время. С сегодня на сегодня – такого не бывает", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Что говорят в КГГА

В КГГА подтверждают, что решение об установлении красного уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуации, но город собирает местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра.

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В мэрии добавляют, что город наращивает темпы вакцинации, потому что это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни.

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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