Киев останется без части маршруток – на чем будем ездить

В Киеве уберут почти 200 маршруток / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве, где ранее задержали нетрезвого водителя троллейбуса, местные власти разорвали договоры на 21 автобусном маршруте и убирают с улиц 172 маршрутки с поддельными документами.
Об этом сообщается в Telegram-канале заместителя председателя КГГА Константина Усова.
Что будет вместо этих маршруток?
Отмечается, что переживать за отсутствие транспорта не стоит – на эти маршруты направят компенсаторные силы "Киевпасстранса" и других частных перевозчиков.
По словам Усова, решение приняли после проверок документов. Оказалось, что перевозчики подавали на конкурсы ложные данные: неверные госномера, пассажировместимость, период обновления автопарка, информацию о экологичности машин. Кроме того, на конкурс заявляли одни автобусы, а документы подкладывали на другие.
"Аудит продолжается, к бурной реакции маршруточных мафии готовы. Попытки саботажа перевозки киевлян только заставят мэрию действовать более решительно", – написал чиновник.
Также читайте другие новости об общественном транспорте:
- Уедут не все: в Запорожской области ввели жесткие ограничения на проезд в маршрутках
- Проезд в маршрутках с Борисполя до "Левобережной" подорожает – сколько придется платить
- Как в лихие 90-е. В Киеве разгромили две маршрутки с людьми в салоне – фото
- В Ровенской области город полностью отказался от маршруток. Что из этого вышло – видео