Київ залишиться без частини маршруток – на чому будемо їздити

У Києві приберуть майже 200 маршруток / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, де раніше затримали нетверезого водія тролейбуса, місцева влада розірвала договори на 21 автобусному маршруті і прибирає з вулиць 172 маршрутки з підробленими документами.

Про це повідомляється у Telegram-каналі заступника голови КМДА Костянтина Усова.

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Що буде замість цих маршруток?

Зазначається, що переживати за відсутність транспорту не варто – на ці маршрути направлять компенсаторні сили "Київпастрансу" та інших приватних перевізників.

За словами Усова, рішення прийняли після перевірок документів. Виявилося, що перевізники подавали на конкурси неправдиві дані: невірні держномери, пасажиромісткість, період оновлення автопарку, інформацію про екологічність машин. Крім того, на конкурс заявляли одні автобуси, а документи підкладали на інші.

"Аудит триває, до бурхливої реакції маршруточної мафії готові. Спроби саботажу перевезення киян лише змусять мерію діяти більш рішуче" , – написав чиновник.