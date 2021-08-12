google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Ездил под кайфом: в Киеве задержали нетрезвого водителя троллейбуса

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
12 августа, 20:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В момент остановки в салоне общественного транспорта находились люди
Правоохранители составили на водителя маршрутки протокол / Фото: коллаж "Сегодня"
Правоохранители составили на водителя маршрутки протокол / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 12 августа, в Киеве правоохранители заметили водителя троллейбуса, у которого заметили явные признаки наркотического опьянения.

Реклама

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба столичной патрульной полиции.

Патрульные на проспекте Свободы остановили для проверки троллейбус ЛАЗ с пассажирами. Они обнаружили, что у водителя признаки наркотического опьянения. Водитель согласился на осмотр у врача-нарколога, тот подтвердил, что водитель употреблял наркотики.

Читайте также:

Правоохранители составили на водителя маршрутки протокол, а от руководителя троллейбусного депо полицейские потребовали усилить контроль за водителями, выезжающими в рейсы.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Днепре патрульные полицейские обнаружили нетрезвого водителя маршрутного автобуса. Экипаж заметил, что водитель транспортного средства нарушил требования дорожного знака 2.2 (проезд без остановки запрещен), и остановили его.

Напомним, что в Сумах водители автомобилей заметили на дороге микроавтобус,который петлял по трассе и выезжал на встречную полосу движения. Очевидцы заподозрили, что водитель нетрезв.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Власть
Украина
лайф
Спорт
Происшествия и криминал
Деньги
Прямая трансляция
погода
валюта
Киев
опрос
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять