Киев после грозы сковали пробки: как объехать (карта)

В Киеве на главных улицах города 18 мая образовались серьезные пробки – скорее всего причиной стал дождь с грозой, который был накануне.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом небольшая пробка. Стоит улица Перова.
Перед Русановским мостом на Броварском проспекте – от станции метро "Левобережная" до "Гидропарка".
На Левом берегу также пробка на проспекте Юрия Гагарина.
От станции метро "Осокорки" до станции "Славутич" – перед Южным мостом пробка. А также на улице Центральной.
На Южном мосту два ДТП.
Правый берег. От станции метро "Теремки" по Кольцевой дороге стоит движение – здесь тоже несколько аварий.
От станции метро "Житомирская" до "Берестейской" пробка. На вьезде в город со стороны Житомирской трассы ДТП.
На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, а также проспекте Степана Бандеры.
Центр весь "красный". Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.
Стоит Крещатик, Бессарабка, проспект Тараса Шевченко, Михайловская, бульвар Леси Украинки.
В случае чрезвычайной ситуации на дороге сразу обращайтесь по спецлинии 102 или в Укравтодор – +380 (44) 287 11 40.
Ранее мы писали, что после дождя на столичном Подоле Mercedes ушел под асфальт.
Напомним, что в Киеве обнаружили на асфальте яму в форме сердца. Выбоина появилась в Деснянском районе столицы.
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