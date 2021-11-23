Киев после первого снега парализовали пробки (карта)

В столице непогода - образовались пробки / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве после первого снега традиционно образовались пробки. Самая сложная ситуация сейчас в центре, также не просто выехать с правого берега на левый.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Левый берег. От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте стоит движение.
Пробка также на Евгена Сверстюка и Днепровской набережной.
Правый берег. Тут ситуация хуже. Пробка на улице Саперно-Слободской и на Южном мосту на Выдубичах.
На Теремках в сторону Голосеевской – проехать сложно.
От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.
На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской. Авария на улице Богатырской.
Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.
Какой погоды ждать этой зимой?
Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.
Морозы могут достигать и 25 и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.
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