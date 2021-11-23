Київ після першого снігу паралізували затори (мапа)

У столиці негода - утворилися пробки / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві після першого снігу традиційно утворилися пробки. Найскладніша ситуація зараз у центрі, також не просто виїхати з правого берега на лівий.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
Лівий берег. Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті стоїть рух.
Затор також на Євгена Сверстюка та Дніпровській набережній.
Правий берег. Тут ситуація гірша. Корок на вулиці Саперно-Слобідській та на Південному мосту на Видубичах.
На Теремках у бік Голосіївської – проїхати важко.
Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.
На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській. Аварія на вулиці Богатирській.
Центр. Корки – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.
Якої погоди чекати цієї зими?
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.
"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – розповів синоптик Микола Кульбіда.
Морози можуть досягати 25 і 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.
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