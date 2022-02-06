Киев снова заметет снегом? Синоптики обновили прогноз на завтра

В городе снова ухудшится погода / Фото: Коллаж: Сегодня
В понедельник, 7 февраля, в Киеве в течение дня будет идти снег, возможно с дождем. А температура воздуха поднимется до 4 градусов тепла.
Об этом сообщает Апостроф.
Завтра киевлян вновь ожидает мощный снегопад, который не прекратится даже в ночь на вторник, 8 февраля. Ночью похолодает до -1 градуса мороза. Ветер будет достигать 20 м/с.
Такая погода будет утром, она сохранится на протяжении всего дня. Фото: The Weather Channel
Только после среды, 9 февраля, погода наладится.