Киев снова заметет снегом? Синоптики обновили прогноз на завтра

В городе снова ухудшится погода / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 7 февраля, в Киеве в течение дня будет идти снег, возможно с дождем. А температура воздуха поднимется до 4 градусов тепла.

Об этом сообщает Апостроф.

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Завтра киевлян вновь ожидает мощный снегопад, который не прекратится даже в ночь на вторник, 8 февраля. Ночью похолодает до -1 градуса мороза. Ветер будет достигать 20 м/с.

Такая погода будет утром, она сохранится на протяжении всего дня. Фото: The Weather Channel

Только после среды, 9 февраля, погода наладится.