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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Почти весь день будет пасмурно: погода в Киеве 6 февраля

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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6 февраля, 06:02
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Температура воздуха прогреется до 1 градуса тепла
Ветер западный с переходом в юго-западный. Коллаж "Сегодня"
Ветер западный с переходом в юго-западный. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 6 февраля, в Киеве в течение дня небо будет покрыто тучами, но днем они немного рассеются

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Погода

Почти весь день столице будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Температура воздуха прогреется до 1 градуса тепла. Ночью может начаться дождь с мокрым снегом, который утром закончится.

Больше в течение дня существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет -1…0 °С. Ветер западный с переходом в юго-западный, 4-5 м/с.

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Какая будет температура?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Авт.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

Что делать во время сильного ветра?

  • Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
  • На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
  • В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).
  • Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
  • Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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