Київ знову замете снігом? Синоптики оновили прогноз на завтра

У місті знову погіршиться погода / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 7 лютого, у Києві протягом дня йтиме сніг, можливо з дощем. А температура повітря підніметься до 4 градусів тепла.

Про це повідомляє Апостроф.

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Завтра на киян знову очікує потужний снігопад, який не припиниться навіть у ніч на вівторок, 8 лютого. Вночі похолодає до -1 градуса морозу. Вітер сягатиме 20 м/с.

Така погода буде вранці, вона утримається протягом усього дня. Фото: The Weather Channel

Лише після середи, 9 лютого, погода налагодиться.