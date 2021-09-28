Киев застыл в пробках: где уже не проехать (карта)

Пробки сковали столицу. Фото: коллаж "Сегодня"

На улицах Киева сегодня, 28 сентября, образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на правом берегу города.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Правый берег "стоит"

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На правом берегу движение транспорта затруднено на:

Воздухофлотском проспекте,

проспекте Победы,

улице Жилянской,

улице Саксаганского,

бульваре Леси Украинки,

улице Елены Телиги,

проспекте Степана Бандеры,

Набережном шоссе,

Голосеевском проспекте.

Также пробки образовались возле станций метро:

"Олимпийская",

"Театральная",

"Лыбедская",

"Вокзальная",

"Демеевская".

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Затруднено движение на Северном мосту, мосту Метро.

Фото: скриншот

Ситуация на левом берегу

На левом берегу образовались пробки на:

проспекте Освободителей,

улице Григория Ващенко.

Возле станций метро "Дарница", "Славутич", "Левобережная".

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Киевляне требуют запретить ремонт дорог

В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах Киева в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00. В частности, во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.

Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.

Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают: важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел оплаты проезда, вас попросят заплатить повторно.