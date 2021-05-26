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В Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов

26 мая, 21:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Велосипеды можно перевозить в подземке бесплатно, но только в чехле

В Киевском метро рассказали, как перевозить моноколесо. Фото: Киевский метрополитен/Facebook

В Киевском метро рассказали, как перевозить моноколесо. Фото: Киевский метрополитен/Facebook

В метрополитене обсудили правила перевозки моноколес и самокатов. На встрече присутствовали представители сообщества легкого персонального транспорта и представители подземки.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Правила перевозки

  • Моноколеса можно перевозить. Владельцы должны ответственно относиться к другим пассажирам и следить, чтобы никого не испачкать.
  • Самокаты. Все, что можно сложить, рекомендуется складывать. Те, что более 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать.
  • Вещи более 200 см, любые, запрещено перевозить.
  • По желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно у контроллера.

Однако важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно.

  • Кататься по платформе запрещено. Это может привести к реальным сложным травмам.

Также напоминаем, что сегодня вступило в силу решение Киевсовета, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле.

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"Мы будем предлагать необходимые изменения в Правила для урегулирования всех моментов. И готовим совместную информационную кампанию для наших пассажиров", – подытожила заместитель руководителя подземки Наталья Макогон.

Ранее мы сообщали, что в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте и метро. Как сообщает корреспондент "Сегодня", в данный момент вопрос новых тарифов обсуждается с экспертами и депутатами Киевсовета.

Напомним, столичные власти ожидают, что метро на Троещину запустят через 4-5 лет, так как это большой объем работ и без Подольско-Воскресенского моста метро запустить не получится.

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