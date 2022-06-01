В Киеве будут проблемы с переходом между двумя станциями метро: причина и сроки

В Киеве будут ремонтировать эскалатор / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с 2 июня начнется плановый очередной ремонт двух эскалаторов на пересадочном узле "Золотые ворота" – "Театральная". Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба Киевгорадминистрации.

По его словам, работы продлятся до 19 августа 2022 года.

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Поворозник рассказал, что капитальный ремонт эскалатора обязательно производят после пробега 150-160 тысяч км. Для этого подъемный механизм полностью разбирается, изношенные детали заменяются.

Эскалаторы на пересадочном узле "Золотые ворота" – "Театральная" были введены в эксплуатацию в 1981 году. В последний раз их планово обновляли в 2012 году.

Что происходит в Киеве

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Кроме того, сейчас зашло в тупик переименование пяти станций киевского метро. За новые названия отдали свои голоса 180 тысяч человек, но эксперты раскритиковали предлагаемые варианты.

Киевсовет 14 мая принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Отныне она будет называться Арка Свободы украинского народа.