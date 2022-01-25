Киевлян предупредили об изменениях погоды: актуальный прогноз

Ночью температура воздуха опустится до 7 градусов мороза / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киевезавтра, 26 января, будет снежной, однако сильных морозов ждать не стоит. Максимум температура воздуха днем опустится до 2 градусов мороза.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В Киеве сильный снег прогнозируют ночью. Днем он еще будет продолжать идти, но уже не такой сильный.

Температура воздуха ночью будет около 7 градусов мороза, а вот днем столбики термометров поднимутся до 2 градусов мороза.

Погода в Украине на 26 января. Фото: Наталии Диденко

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Когда в Украине ударят морозы

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается морозная и снежная. В некоторых регионах будет значительное снижение температуры. Столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза.

В понедельник и вторник, 24-26 января, в Украине продолжит идти снег, только в западных областях без осадков, на дорогах стоит ожидать гололедицу.

25 января морозы в стране усилятся. На юге и востоке ночью до -10 градусов, а днем до 6 градусов мороза. На остальной территории ночью от 14 до 9 градусов мороза. В Прикарпатье и Закарпатье ночью местами до -20. Днем температура воздуха будет колебаться от 10 до 5 градусов мороза.

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