Киевлян ждет поголовная вакцинация. Без QR-кода о прививке не пустят в ресторан или транспорт

Столица находится в желтой зоне карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве готовятся к ужесточению норм карантина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас городская власть рассматривает разные варианты ограничений, которые могут вводится в городе, если ситуация с пандемией будет ухудшаться. Ограничения будут касаться граждан, которые до сих пор не вакцинировались.

При наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, пользоваться городским транспортом. А вот те, кто не вакцинировался, не смогут этого сделать.

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Как выяснил сайт "Сегодня", пока что это лишь варианты ограничений. Их внедрение возможно в случае попадания Киева в красную зону карантина.

Что происходит сейчас

Сейчас Киев находится в желтой зоне карантина. В столице работает 15 мобильных групп, которые выявляют нарушения норм карантина на предприятиях. В мобильные группы входят представители РГА, Госпродпотребслужбы, Национальной полиции.

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Десять мобильных групп проверяют супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры.

Еще пять групп проверяют соблюдение норм карантина в школах, профтехучилищах, детских садиках и вузах.

"Мобильные группы проводят более 300 проверок в день. Они выявляют в сутки более 20 нарушений на разных объектах. Из них штрафные санкции накладываются в среднем на 10 предприятий в сутки. Один штраф – это 34 тысячи гривен. Проверки и дальше будут продолжаться", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Кто нарушает больше всего?

Больше всего нарушений выявляют в частных структурах – это детских садики и школы, где вакцинацию сотрудников не провели до необходимых 80%.

"Мы проверяем такие учреждения и предлагаем им провести вакцинацию до 80%. Это одно из условий в желтой зоне карантина. Для этого им дается месяц, чтобы могли вакцинироваться все сотрудники. В противном случае, учебные заведения переходят на удаленную форму обучения. Несколько школ и детсадов в Киеве уже перешли на дистанционное обучение. Они не могут обеспечить 80% вакцинации. По этой же причине столичные вузы принимают решение и переходят полностью на дистанционное обучение", – поясняет Олег Рубан.

Гибридные ограничения

Введение QR-кодов о вакцинации, с которыми люди смогут посещать рестораны и кафе Олег Рубан называет "общепринятой практикой", но пока это только планы.

Он отмечает, что сейчас, когда город находится в желтой зоне карантина у рестораторов есть выбор – строгое соблюдение всех норм карантина или проведение вакцинации.

В красной зоне карантина рестораны и кафе, где нет 100% вакцинации, будут закрыты.

"В закрытых помещениях должно быть максимальное количество вакцинированных людей. В желтой и оранжевой зонах – это 80%. При переходе в красную зону – 100% сотрудников ресторанов и кафе должны быть вакцинированы, а также посетители. Могу сказать, что представители Ассоциации рестораторов Украины первыми вышли с предложением о 100% вакцинации персонала своих заведений. Это позволит им работать в красной зоне и принимать вакцинированных посетителей", – рассказывает Олег Рубан.

Что же касается внедрения QR-кодов о вакцинации на транспорте, то по словам Рубана, контролем соблюдения норм карантина в транспорте занимается Укртрансбезопасность и Национальная полиция.

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