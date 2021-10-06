Киян очікує поголовна вакцинація. Без QR-коду про щеплення не пустять у ресторан або транспорт

Столиця знаходиться в "жовтій зоні" карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві готуються до посилення норм карантину. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зараз міська влада розглядає різні варіанти обмежень, які можуть вводиться в місті якщо ситуація з пандемією буде погіршуватися. Обмеження стосуватимуться громадян, які досі не вакциновані.

При наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, користуватися міським транспортом. А оті, хто не вакцинувався, не зможуть цього зробити.

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Як з'ясував сайт "Сьогодні", поки що це лише варіанти обмежень. Їхнє впровадження можливе в разі потрапляння Києва в "червону зону" карантину.

Що наразі коїться

Нині Київ перебуває в "жовтій зоні" карантину. У столиці працює 15 мобільних груп, які виявляють порушення норм карантину на підприємствах. В мобільні групи входять представники РДА, Держпотребслужби, Національної поліції.

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Десять мобільних груп перевіряють супермаркети, магазини, ресторани, кафе, торгово-розважальні центри.

Ще п'ять груп перевіряють дотримання норм карантину в школах, профтехучилищах, дитячих садках і вишах.

"Мобільні групи проводять більше 300 перевірок на день. Вони виявляють на добу понад 20 порушень на різних об'єктах. З них штрафні санкції накладаються в середньому на 10 підприємств на добу. Один штраф – це 34 тисячі гривень. Перевірки і надалі будуть продовжуватися", – розповів сайту "Сьогодні" глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Хто порушує найбільше?

Найбільше порушень виявляють у приватних структурах – це дитячі садки і школи, де вакцинацію працівників не провели до необхідних 80%.

"Ми перевіряємо такі установи і пропонуємо їм провести вакцинацію до 80%. Це одна з умов в "жовтій зоні" карантину. Для цього їм дається місяць, щоб могли вакцинуватися всі співробітники. В іншому випадку, навчальні заклади переходять на віддалену форму навчання. Кілька шкіл і дитсадків у Києві вже перейшли на дистанційне навчання. Вони не можуть забезпечити 80% вакцинації. З цієї ж причини столичні виші приймають рішення і переходять повністю на дистанційне навчання", – пояснює Олег Рубан.

Гібридні обмеження

Введення QR-кодів про вакцинацію, з якими люди зможуть відвідувати ресторани і кафе, Олег Рубан називає "загальноприйнятою практикою", але поки це тільки плани.

Він зазначає, що зараз, коли місто знаходиться в "жовтій зоні" карантину у рестораторів є вибір – суворе дотримання всіх норм карантину або проведення вакцинації.

У "червоній зоні" карантину ресторани і кафе, де немає 100% вакцинації будуть закриті.

"У закритих приміщеннях має бути максимальна кількість вакцинованих людей. В жовтого і оранжевого зонах – це 80%. При переході в "червону зону" – 100% співробітників ресторанів і кафе повинні бути вакциновані, а також відвідувачі. Можу сказати, що представники Асоціації рестораторів України першими вийшли з пропозицією про 100% вакцинації персоналу своїх закладів. Це дозволить їм працювати в "червоній зоні" і приймати вакцинованих відвідувачів", – розповідає Олег Рубан.

Що ж стосується впровадження QR-кодів про вакцинацію на транспорті, то за словами Рубана, контролем дотримання норм карантину в транспорті займається Укртрансбезпека і Національна поліція.

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