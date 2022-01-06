Киевляне остались без воды на нескольких улицах – адреса

В столице люди сидят без воды. Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 6 января, в Киеве несколько улиц остались без холодного водоснабжения. Это связано с проведение запланированных ремонтных работ.
Об этом сообщили в Киевводоканале.
Где нет воды?
6 января временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
- пр-т Николая Бажана, 26б
- бул. Ярослава Гашека, 6а
- ул. Витавская, 48-50, 67-75б
- ул. Дегтяревская, 43/1
- ул. Степана Васильченко, 4, 6,
- ул. Ушинского, 11
- ул. Новгородская, 5
В центре Киева отключат воду
В центре Киева с 11 января отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
С 09:00 11 января по 01:30 12 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресу:
- бульв. Шевченко, 62.