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Кияни залишилися без води на кількох вулицях – адреси

Софія Ковнір
6 січня, 10:54
Комунальники міста проведуть ремонтні роботи

У столиці люди сидять без води. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 6 січня, у Києві кілька вулиць залишилися без холодного водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київводоканалі.

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Де немає води?

6 січня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • пр-т Миколи Бажана, 26Б
  • бул. Ярослава Гашека, 6А
  • вул. Вітавська, 48-50, 67-75Б
  • вул. Дегтярівська, 43/1
  • вул. Степана Васильченка, 4, 6,
  • вул. Ушинського, 11
  • вул. Новгородська, 5

У центрі Києва відключать воду

У центрі Києва з 11 січня відключать холодне водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.

З 09:00 11 січня до 01:30 12 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресою:

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  • бульв. Шевченка, 62.

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