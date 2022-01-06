Кияни залишилися без води на кількох вулицях – адреси

У столиці люди сидять без води. Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 6 січня, у Києві кілька вулиць залишилися без холодного водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у Київводоканалі.
Де немає води?
6 січня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- пр-т Миколи Бажана, 26Б
- бул. Ярослава Гашека, 6А
- вул. Вітавська, 48-50, 67-75Б
- вул. Дегтярівська, 43/1
- вул. Степана Васильченка, 4, 6,
- вул. Ушинського, 11
- вул. Новгородська, 5
У центрі Києва відключать воду
У центрі Києва з 11 січня відключать холодне водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.
З 09:00 11 січня до 01:30 12 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресою:
- бульв. Шевченка, 62.