Киевляне требуют от властей установить в столичных парках и скверах биотуалеты – петиция

Автор петиции предлагает обустройство от одной до десяти уборных – количество будет зависеть от площади объекта

Киевляне просят у властей биотуалеты / Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киеве просят власти установить в парках и скверах города биотуалеты – их количество будет зависеть от площади.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

Автор Дмитрий Райков просит установить от 1 до 10 биотуалетов, которыми могли бы свободно пользоваться киевляне и гости города. Минимум раз в сутки уборные должны очищать и убирать.

Житель Киева считает, что туалеты должны быть бесплатными. Однако некоторая часть может быть платной, те, что оборудованы рукомойниками, с туалетной бумагой и одноразовыми рушничками.

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"Тем самым свести на нет стихийное, хаотическое внесения антропогенных биоудобрений под кусты, деревья и прилегающие дома и преодолеть вонь, которая коварно и неумолимо сопровождает посетителей зеленых зон города и жителей окружающих домов, а иногда и целых кварталов" , – говорится в документе.

Напомним, что для рассмотрения петиции необходимо набрать 10 тысяч голосов за 90 дней. Только в таком случае Киевсовет ее рассмотрит. Сейчас петиция набрала всего 4 голоса.

Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.

Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают, что важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно.