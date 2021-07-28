"Киевская Русь". Когда начнется ремонт культового кинотеатра в Киеве

Пока заведение работает в обычном режиме, но на время реконструкции его закроют

Как кинотеатр выглядит сейчас и каким он станет. Коллаж "Сегодня"

Реконструкция столичного кинотеатра "Киевская Русь" может начаться в конце этого года. Ремонт займет примерно три года.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в КП "Киевкинофильм".

О реконструкции легендарного кинотеатра заговорили в начале этого года, когда опубликовали визуализации проекта.

Как будет выглядеть кинотеатр после реставрации. Фото: КП "Киевкинофильм"

"Мы сейчас в процессе подготовительных работ. Из-за определенных проблем сроки проведения торгов пока откладываются. Нам уже выделили средства на реконструкцию на этот год в сумме 140 миллионов гривен", – рассказала первый замдиректора сети кинотеатров КП "Киевкинофильм" Лариса Зубенко.

Все литые барельефы фасада сохранят. Фото: КП "Киевкинофильм"

В предприятии отмечают, что планировали начать реконструкцию в кинотеатре "Киевская Русь" еще в мае. Даже некоторые мероприятия, которые хотели провести в кинотеатре летом, пришлось отменить. Сейчас заведение работает в обычном режиме.

Ремонт легендарного кинотеатра займет до трех лет. На этот период он будет закрыт. В КП отмечают, что современные технологии строительства позволяют уложиться в отведенное время. И ремонт реально сделать при непрерывном финансировании.

Напомним, ранее в Киеве после ремонта открыли Центральный автовокзал.

Также в Киеве планируют провести капитальный ремонт улицы Крещатик, которая расположена на территории двух районов Киева – Печерского и Шевченковского. Стоимость его составит более 740 млн гривен.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске "Сегодня":