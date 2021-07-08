Киевский метрополитен снова будет работать на час дольше – возможны ограничения из-за Atlas Weekend

Также, на час в Киеве продолжили движение нескольких городских троллейбусов и автобуса №56

В Киеве на час дольше будет работать метро / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 8 июля, в Киеве продолжат работу столичной подземки. Киевский метрополитен будет работать на час дольше из-за проведения музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Заметим, что на время мероприятия возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после завершения концертов. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", – говорится в сообщении.

Напомним, что фестиваль проводится в столице с 5 по 10 июля, именно на эти дни продолжили работу метро. Также, 6, 7, 8 и 9 июля – продлена на час работа троллейбусов №11, 12, 43, 45 и автобуса №56.

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Ранее мы писали, что в Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства. Выставка продлится до 12 июля.

Также мы писали, что в один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" закроют из-за замены турникетов.