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Киевский метрополитен: один из вестибюлей станции "Контрактовая площадь" закроют до 10 июля

5 июля 2021 17:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вестибюль №1(в направлении станции "Почтовая площадь") не будет работать на вход и выход для пассажиров

Вестибюль №1 на станции "Контрактовая площадь". Фото: КГГА

Вестибюль №1 на станции "Контрактовая площадь". Фото: КГГА

В работу киевского метрополитена с 6 до 10 июля внесли изменения. Один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" закроют из-за замены турникетов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

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Вестибюль №1 (в направлении станции "Почтовая площадь") будет закрыт на вход и выход для пассажиров.

"Современные турникеты уже установлены на многих станциях. Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, транспортную карточку, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", – пишут в сообщении.

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Ранее мы писали, что в Киеве власти приняли решение перераспределить 543 млн гривен со строительства метро на Виноградарь на строительство Подольского моста.

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Также мы писали, что на станции метро "Дорогожичи" пассажиры наблюдают следы от потоков воды, которая каким-то образом попала на станцию.

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