Когда начнут демонтаж скандальных памятников: в КГГА дали ответ

Демонтаж советских памятников. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель главы КГГА Владимир Прокопив считает, что пока решение Киеврады о демонтаже более 40 памятников в Киеве носит всего лишь декларативный характер. По его словам, список памятников на демонтаж еще будет дорабатываться и пока он не окончательный.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подключат Минкультуры

"Проблема в том, что практически все объекты, которые должны быть демонтированы, находятся в списке национальных памятников. И чтобы их убрать и что-то с ними делать, нам необходимо еще и решение Кабмина. Я пояснил авторам проекта решения, что для демонтажа памятников одного решения Киевсовета недостаточно. Пришлось внести правки в документ. КГГА поручено осуществить все организационные мероприятия для демонтажа. А также мы обратились к Кабмину, чтобы создать рабочую группу совместно с Минкультуры. Могу вам эксклюзивно сказать, что я уже связался с профильным заместителем минкультуры, и там готовы подключиться к этому процессу. Рабочая группа будет создана в ближайшие дни, подготовим обращение в Кабмин, чтобы оперативно все эти объекты исключить из списка нацпамятников", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Прокопив, заместитель главы КГГА.

Он говорит, что окончательного списка памятников на демонтаж еще нет.

"По каждому памятнику будет отдельное обсуждение. Все они имеют разные охранные статусы. Это длительная и затратная работа, которая займет минимум три месяца. Только спустя это время начнется демонтаж. Но мы точно демонтируем все эти памятники. Просто нужно это сделать правильно, корректно и цивилизовано", – отмечает Владимир Прокопив.

Свезут все в Жуляны?

Также есть проблема с тем, куда свозить все демонтированное. Музей тоталитаризма в Киеве так и не удалось создать. Туда планировали свозить все демонтированные памятники и мемориальные доски.

"С этим проблема. Мы планировали создать в Киеве коммунальный музей, но потом было решено, что это должен быть национальный музей, и его должно было создавать Минкультуры. Министры менялись, а вопрос с музеем тоталитаризма завис на месте", – рассказывает Владимир Прокопив.

Впрочем, в КГГА нам уточнили, что планируют свозить демонтированные в Киеве памятники и памятные доски на территорию Музея авиации в Жулянах, где они будут временно храниться.

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Уберут за счет меценатов?

В списке памятников на демонтаж был щит с гербом СССР на монументе Родине-матери.

"Вопрос очень сложный с демонтажем герба СССР. Что бы ни говорили разные эксперты, у нас на данный момент нет технической возможности его изменить. Теоретически мы нашли такие технические приспособления в Германии, при помощи которых это можно сделать. Но сейчас не то время, чтобы просить такую помощь во время войны. Есть более важные задачи. Могу вас заверить, что герб СССР точно исчезнет со щита Родины-матери, как и советская символика на воротах Киевсовета. Но всему свое время. После победы мы очень быстро демонтируем все эти объекты", – рассказывает Владимир Прокопив.

Цена вопроса

По словам Владимира Прокопива, затратная часть на демонтаж памятников – миллионы гривен.

"Это недешевый процесс. Но у нас уже есть несколько меценатов, которые готовы оплатить эти работы. Поэтому есть уверенность, что из бюджета на демонтаж не будет потрачено ни копейки. К этому процессу готовы подключиться меценаты из Украины, а также наши города-побратимы Киева, которые готовы предоставить нам такую помощь", – отмечает Владимир Прокопив.

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