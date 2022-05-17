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Киевляне озвучили имена политиков и военных для названий новых улиц

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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17 мая, 15:10
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От жителей столицы поступило 12 тысяч вариантов названий для 460 улиц
Переименование улиц замедлилось. Фото: коллаж "Сегодня"
Переименование улиц замедлилось. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве временно затянулся процесс переименования улиц и районов, которые носят названия, связанные с российскими или белорусскими городами, писателями и другими деятелями.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Так, в Киевсовете говорят, что продлили саму процедуру по переименованию таких улиц и немного ее усовершенствовали.

"В секретариат Киевсовета поступило более 12 тысяч предложений по новым названиям для более 460 улиц. Это очень большой объем. На одну улицу приходится 76 предложений по новым названиям. Поэтому мы продлили и саму процедуру голосования, и экспертную оценку новых названий", – поясняет сайту "Сегодня" депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Только по проспекту Героев Сталинграда поступило 132 предложения с новыми названиями. Депутаты говорят, что они не вправе выбирать название самостоятельно – это необходимо сделать совместно с экспертами, чтобы новое название осталось на столетия.

До 22 мая будет собран экспертный совет при городском голове Киева. Туда пригласят представителей Министерства культуры, Украинского института национальной памяти, а также профильных институтов Академии наук Украины – языка, литературы, истории. Они должны дать свой отзыв по тем 12 тысячам предложениям новых названий, которые поступили от киевлян.

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"Мы услышим от экспертов, рекомендуют ли они менять название улицы. Решение будет однозначно положительное, если это касается объектов с названиями российских городов или рек. Но среди 460 продолжений есть, например, предложение переименовать улицу Тычины или проспект Бажана. По этому поводу мы хотим получить вывод экспертов: насколько эти персоны больше не герои для Украины, а наоборот. Также они дадут ответ, есть ли логика в новых названиях, относительно исторического ландшафта местности, жил ли тут герой названия или как-то был с ней связан", – рассказывает Ксения Семенова.

Все это эксперты должны сделать до 5 июня. А потом до 19 июня будет проходить голосование по новым названиям в "Киеве цифровом".

Например, есть рекомендация переименовать улицу американского писателя Драйзера, которая носит такое название еще с советских времен, и назвать в честь другого писателя Оруэлла. Эксперты должны сделать свой вывод, насколько уместно такое переименование.

"Предложений от киевлян очень много, предлагают даже назвать улицу по курсу, куда должен уйти российский военный корабль. Киевляне также предлагают назвать улицу в честь Зеленского, Залужного, Арестовича. Увы, это противоречит закону, который у нас запрещает называть улицы именами живых людей", – отмечает депутат Киевсовета.

Что говорят в институте нацпамяти

В Украинском институте национальной памяти, говорят, что с удовольствием поддержат столичную власть в вопросе масштабного переименования улиц. Это важный шаг для цивилизованного процесса по переименования улиц и площадей.

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"Мы направим своих представителей института. Это будут наши сотрудники или авторитетные историки, общественные активисты. Также предоставим свои предложения по поводу уместных новых названий. Пока институт не получил деталей по регламенту работы и кого именно нам нужно делегировать. Думаю, на протяжении недели нам поступит нужная информация и мы направим свое письмо с рекомендациями института", – говорит сайту "Сегодня" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

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