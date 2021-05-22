Когда полиция избивает просто так. На Подоле накаляются страсти между активистами и правоохранителями: что происходит

Избиение и задержание полицией художника и музыканта Дмитрия Бугайчука на столичном Подоле возмутило киевскую богему, интеллигенцию, неформалов. В пятницу возле управления полиции Подольского района собрался масштабный митинг, на котором участники требовали наказать виновных, остановить полицейское "сафари" на Подоле и уйти в отставку начальнику районной полиции. Активисты заявляют о полицейском беспределе, а именно незаконные задержания, обыски, избиения.

Избит за то, что "подозрительно выглядел"

Организаторы митинга под Подольским управлением полиции заявляют, что притеснения полицией происходят на Подоле системно и регулярно на протяжении нескольких лет. Последней каплей их терпения стало избиение и незаконное задержание полицейскими художника и музыканта Дмитрия Бугайчука, которое произошло в ночь с 18 на 19 мая.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

"Дмитрий Бугайчук – основатель группы "Дичка", участник арт-кластера Кирилловская 47Б. Полицейские его задержали и избили в 50 метрах от репетиционной студии Дмитрия, потому что "он подозрительно выглядел". За это ему разбили голову, душили, не вызывали скорую, продержали на месте 3 часа в наручниках без составления протокола. Избиением занимался экс-беркут Владислав Иоанно (номер жетона 36774), который в прошлом уже нападал на людей", - сообщили организаторы митинга.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

На акцию против полицейского "сафари" пришли жители Подола, художники, актеры, студенты, музыканты, владельцы разных клубов и галерей. Даже был замечен флаг ЛГБТ.

"Соорганизаторы попросили убрать флаг, потому что "за одним из спикеров стоят правые". Мы флаг, конечно же, не убрали, спикер, к сожалению, так и не вышел, хотя его мы и уважаем. Мораль сей басни такова: не можешь ходить под ЛГБТ-флагом, не ходи на Подол. Организаторам большой плюс за акцию и маленький минус за коммуникацию", – написала на своей страничке в социальных сетях София Лапина.

Флаг ЛГБТ на Подоле / Фото: Facebook

Полицейский налет на Нижнеюрковскую

Участники акции заявляли, что притеснения со стороны полиции происходят с определенной регулярностью. Например, до избиения Дмитрия Бугайчука правоохранители сделали настоящий налет на арт-кластер, где вели себя вызывающе.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

"15 мая в 21:00 около 50 вооруженных "правоохранителей" ворвались на территорию арт-кластера на Нижнеюрковской, 31, и сорвали два мероприятия в клубе – @Closer и в Mezzanine. Оба мероприятия проходили согласно с карантинными нормами и в разрешенное время", – говорят участники митинга.

Фото: facebook.com/landartUa

По их словам, "правоохранители" ударили, повалив на землю, работника Closer, пытались взломать дверь, проводили несанкционированный обыск в заведении 2c1b, в котором не было мероприятий, и избили его работника.

"Также милиционеры силой разогнали посетителей бара 20FT Radio, который расположен на улице: ни сам бар, ни его посетители не нарушали никаких норм и законов. Милиционеры в ответ на прямые вопросы не смогли привести законных оснований для своих действий", – сообщают они.

Охота на неформалов

Активисты специально называют полицейских "милиционерами", поскольку не видят разницы от смены названия.

"Сотрудники культурных заведений, которые становились жертвами силовиков, неоднократно подавали жалобы в правоохранительные органы. Однако насилие над культурным сообществом не утихает, и стать его жертвой можно не только на территории заведений досуга. Неправомерные действия милиции касаются всех, кто гуляет по Подолу и выглядит в глазах "правоохранителя" неформально. Неправомерные обыски, подбрасывание наркотиков, вымогательство взяток, избиения и превышения обязанностей стали неотъемлемым атрибутом милиции", – пишут организаторы митинга.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

Это неприемлемо и опасно, когда культурным деятелям, музыкантам, художникам, рабочим креативных индустрий – постоянно угрожают, унижают достоинство, раздевают до трусов, требуют деньги и издеваются.

Фото: facebook.com/landartUa

Что говорят в полиции

В полиции Подольского района говорят, что акция протеста под их управлением на улице Хорива прошла мирно. Хотя и продолжалась несколько часов.

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Фото: facebook.com/yuriy.milchak

"Мы никого не задерживали, сотрудники полиции следили за порядком, слушали требования активистов. Да, акция была масштабной и будет ли она повторяться, нам неизвестно. Все зависит от желания ее организаторов и что они хотят донести обществу, чтобы привлечь к себе внимание", – рассказали нам в полиции.

Фото: facebook.com/landartUa

В адрес полиции звучало много обвинений. В частности, что полицейские выборочно проверяют кафе на Подоле, задерживают и избывают посетителей.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

В полиции Подольского района отмечают, что не могут отвечать за действия патрульной полиции или полка полиции. Это разные правоохранительные структуры. А каждый случай, о которых заявляют протестующие, нужно изучать и расследовать отдельно.

Фото: facebook.com/landartUa

Следят за выполнением карантина

"На митинге звучало очень много информации. И о задержании патрульными, и о задержании бойцами полка полиции, спецназом. Это разные подразделения. Сотрудники Подольского управления полиции не имеют никакого отношения к этим событиям. Единственное обвинение, которое касалось нас, – это то, что мы проверяем заведения на Подоле, которые не относятся к ночным клубам. Например, как на Нижнеюрковской", - рассказали нам в полиции.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

В полиции сообщили, что эти заведения именуют себя, как арт-галереи, но фактически они работают как ночной клуб. В них употребляют спиртные напитки, громко играет музыка и есть место для танцев.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

"Конечно же, когда мы получаем информацию о том, что там собирается большое количество граждан, – вынуждены реагировать. Например, в прошлую субботу туда приехали сотрудники полиции, пообщались с организаторами мероприятия и договорились, что вечеринка не состоится, поскольку организована вопреки карантинным ограничениям. Тогда все разошлись по домам. И никто ни на кого не составлял административные протоколы. Это была исключительно превентивная работа", – говорят в полиции.

Фото: facebook.com/landartUa

Там добавляют, что, проверяя такие заведения, сотрудники полиции действуют в рамках закона, они не проводят выборочных проверок, а реагируют на незаконные действия, когда вопреки карантинным ограничениям собирается много людей.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

"Никаких незаконных обысков сотрудники полиции не проводят, а по вопросу избиения художника Бугайчука, точнее, было оно или нет – будет известно, когда завершится служебная проверка, которую проводит руководство полка полиции", - добавляют в полиции.

Фото: facebook.com/landartUa

Напомним, ранее в Киеве правоохранители избили и задержали художника и музыканта Дмитрия Бугайчука. По версии полиции – они задержали мужчин с наркотиками.

Также мы писали, что в столице полицейский при задержании избил подростка.