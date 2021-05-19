В Киеве поймали художника с наркотиками – версия полиции

Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев либо же до пяти лет тюрьмы

Задержанный лежит на асфальте. Фото: Facebook

В Киеве задержали мужчину с наркотиками – ранее мы писали, что это был Дмитрий Бугайчук. По данному факту начато уголовное производство, а также назначено служебное расследование по действиям полицейских.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Копы заметили двух подозрительных незнакомцев, которые при виде полицейских, сразу побежали. Догнали только одного из мужчин.

"Мужчина находился с явными признаками алкогольного опьянения и при задержании оказал сопротивление, а затем было принято решение применить специальное средство – слезоточивый газ и наручники", – говорится в сообщении.

Когда незнакомец бежал, копы увидели, что он выбросил из кармана телефон и какой-то пакет.

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"Поэтому далее в присутствии понятых правоохранители провели осмотр места происшествия и на тротуаре обнаружили зип-пакет с веществом зеленого цвета, похожим на марихуану. Для документирования происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также карета скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

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Задержанный – уроженец Житомира, 1981 года рождения. Изъятые вещества направлены на проведение экспертного исследования.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Ранее мы писали, что Слава Каминская призналась, что употребляла наркотики.

Напомним, в Днепре копы "наказали" парня за отсутствие маски – он в больнице с сотрясением.