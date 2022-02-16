Когда в Украине потеплеет до +12? Прогноз на неделю

В Украине ждут потепления до +12 градусов. / Фото: Коллаж: Сегодня
Погода в Украине до конца недели будет облачной и дождливой. Однако синоптики также прогнозируют потепление, местами до +12 градусов.
Об этом сообщают Факты ICTV.
Так, в четверг, 17 февраля, солнечно будет только на юге, на остальной территории страны пройдут дожди.
На юге Украины столбики термометров днем будут показывать +7...+11, ночью +1...+5 градусов. В восточных регионах днем 3-7 градусов тепла, ночью похолодает до +1...+4 градусов. На севере Украины дневная температура воздуха +3...+8 градусов, ночью будет +1...+4 градуса.
В западных регионах температура воздуха прогреется до +9 днем, а ночью не будет опускаться ниже нуля.
В пятницу, 18 февраля, дожди будут идти по всей территории Украины, кроме южных областей.
На юге днем до +10 градусов, ночью +2...+4 градуса. На востоке днем +4...+6 градусов, ночью похолодает до +1...+3 градусов. В северных регионах будет холоднее – до +5 градусов днем и до -2 градусов ночью.
В субботу, 19 февраля, дожди накроют северные и западные области, в остальных – без осадков.
В южных областях днем температура прогреется до +12 градусов, а ночью опустится до 0. На востоке температура воздуха прогреется до +7 днем и опустится до 0...+2 ночью. В северных регионах дневная температура воздуха на уровне +5...+8, ночная – 0...+2.
В западных областях днем прогнозируется до +9, а ночью 0...+3. В центре Украины в дневные часы суток ожидается до +9 градусов, а ночью 0 градусов.
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