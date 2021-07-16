Коммунальщики "перегрелись". На Русановке пешеходный переход перегородили забором (видео)

Люди переходят дорогу и не понимают, как им попасть на тротуар – перелазят через ограду

Необычный пешеходный переход заметили в столице на улице Вифлеемской / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на Русановке заметили странное на дороге – коммунальщики перегородили пешеходный переход забором.

Об этом сообщает "Киев Сейчас".

"Что-то у киевских коммунальщиков пошло не по плану. Может, жара так действует", – говорится в сообщении.

Необычный пешеходный переход заметили в столице на улице Вифлеемской. Там люди не могут попасть на тротуар, поскольку на том месте неожиданно появился забор. Они перелазят через ограду.

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На видео с места видно, что люди недоумевают от происходящего и стоят в замешательстве на проезжей части.

Ранее мы сообщали, что в Ирпене оригинально ремонтируют дорогу – работники автодора утрамбовывают свежий асфальт кирпичом. На видео, которое появилось в Сети, двое рабочих укладывают асфальт с помощью тачки и кирпича. Пока один насыпает в яму, второй кирпичом утрамбовывает смесь.

Напомним, что в социальных сетях обсуждают работу странного коммунальщика, который вместо травы мотокосой косит песок на Трухановом островеперед входом на Пешеходный мост.