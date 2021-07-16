Комунальники "перегрілися". На Русанівці пішохідний перехід перегородили парканом (відео)

Люди переходять дорогу і не розуміють, як їм потрапити на тротуар – перелазять через огорожу

Незвичайний пішохідний перехід помітили в столиці на вулиці Вифлеємській / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Русанівці помітили дивне на дорозі – комунальники перегородили пішохідний перехід парканом.

Про це повідомляє "Киев Сейчас".

"Щось у київських комунальників пішло не за планом. Може, спека так діє", – йдеться в повідомленні.

Незвичайний пішохідний перехід помітили в столиці на вулиці Вифлеємській. Там люди не можуть потрапити на тротуар, оскільки на тому місці несподівано з'явився паркан. Вони перелазять через огорожу.

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На відео з місця видно, що люди дивуються від того, що відбувається, і стоять здивовані на проїжджій частині.

Раніше ми повідомляли, що в Ірпені оригінально ремонтують дорогу – працівники автодору утрамбовують свіжий асфальт цеглою. На відео, яке з'явилося в Мережі, двоє робітників укладають асфальт за допомогою тачки і цегли. Поки один насипає в яму, другий цеглою утрамбовує суміш.

Нагадаємо, що в соціальних мережах обговорюють роботу дивного комунальника, який замість трави мотокосою косить пісок на Трухановому острові перед входом на Пішохідний міст.