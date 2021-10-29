Красная зона в Киеве: какие штрафы грозят нарушителям

Документы будет проверять полиция / Коллаж "Сегодня"
С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин. Городской транспорт и метрополитен будут работать в обычном режиме, но только для вакцинированных или тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест. Нарушители карантина должны будут платить штрафы.
Об этом идется в материале сайта "Сегодня".
Какие будут штрафы?
Тех, кто проигнорирует требование и решит ездить в транспорте без документов, будут штрафовать. Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины Об административных правонарушениях.
Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен. Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они смогут пользоваться городским транспортом без вышеперечисленных разрешительных документов.
Полный список новых ограничений в столице
- Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
- С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
- Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
- Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.