Крещение-2022. В Киеве устроили драку прямо под молитву священника (видео)

Драка произошла на Крещение в Киеве. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Крещение на Оболонской набережной произошла потасовка. Несколько мужчин устроили конфликт прямо под молитву священника.

Об этом сообщил Telegram-канал "Великий Киев".

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Из-за чего началась драка, пока неизвестно. На видео видно, как одного из мужчин ударили и он упал на землю во время молитвы священника у проруби. На месте находились и полиция, и медики.

Как ныряли в прорубь в Киеве

По состоянию на утро 19 января на Гидропарке собралось много жителей Киева. Люди не только купались в проруби, но веселились и танцевали.

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Кстати, из-за празднования Крещения в подземке на станции "Гидропарк" откроют второй выход.

"Для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции "Гидропарк" во время празднования Крещения будет открыт второй выход", – говорится в сообщении метрополитена.

Вестибюль №2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00. А вестибюль №1 в обычном режиме.

Один из киевлян решил креативно подойти к нырянию в прорубь. Перед этим мужчина зачитал стихотворение.

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