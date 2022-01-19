Крещение-2022. В Киеве устроили драку прямо под молитву священника (видео)

Драка произошла на Крещение в Киеве. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Крещение на Оболонской набережной произошла потасовка. Несколько мужчин устроили конфликт прямо под молитву священника.
Об этом сообщил Telegram-канал "Великий Киев".
Из-за чего началась драка, пока неизвестно. На видео видно, как одного из мужчин ударили и он упал на землю во время молитвы священника у проруби. На месте находились и полиция, и медики.
Как ныряли в прорубь в Киеве
По состоянию на утро 19 января на Гидропарке собралось много жителей Киева. Люди не только купались в проруби, но веселились и танцевали.
Кстати, из-за празднования Крещения в подземке на станции "Гидропарк" откроют второй выход.
"Для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции "Гидропарк" во время празднования Крещения будет открыт второй выход", – говорится в сообщении метрополитена.
Вестибюль №2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00. А вестибюль №1 в обычном режиме.
Один из киевлян решил креативно подойти к нырянию в прорубь. Перед этим мужчина зачитал стихотворение.
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