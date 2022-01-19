Водохреще-2022. В Києві влаштували бійку просто під молитву священника (відео)

Бійка сталася на Водохреще в Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Водохреще на Оболонській набережній сталася бійка. Кілька чоловіків влаштували конфлікт просто під молитву священника.

Про це повідомив Telegram-канал Великий Київ.

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Через що почалась бійка, поки не відомо. На відео видно, як одного з чоловіків вдарили і він впав на землю під час молитви священника біля ополонки. На місці були і поліція, і медики.

Як пірнали в ополонку в Києві

Станом на ранок 19 січня у Гідропарку зібралося багато жителів Києва. Люди не тільки купаються в ополонці, але веселяться і танцюють.

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До речі, через святкування Водохреща у підземці на станції "Гідропарк" відкриють другий вихід.

"Для забезпечення належного перевезення пасажирів та розвантаження станції "Гідропарк" під час святкування Водохреща буде відкрито другий вихід", – йдеться у повідомленні метрополітену.

Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00. А вестибюль №1 у звичайному режимі.

Один із киян вирішив креативно підійти до пірнання в ополонку. Перед цим чоловік зачитав вірш.

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