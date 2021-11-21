Крестный ход во время непогоды: в Киеве дерево убило молодую женщину

В Киеве дерево убило молодую жену протоиерея / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Гидропарке во время крестного хода на 35-летнюю женщину упало дерево. Женщину звали Мария, она была женой настоятеля храма Преображения Господня Украинской православной церкви (находится на Вырлице) протоиерея Сергия Коцаря.

Об этом пишет на странице в Facebook "Храм Иерусалимской иконы Богородицы Киев".

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Инцидент произошел 20 ноября.

"В престольный праздник в храме мученика Валерия, что на Гидропарке, во время крестного хода при порыве ветра на матушку Марию упало дерево и она от полученных травм скончалась на месте", – говорится в сообщении.

Женщине было 35 лет. У протоиерея осталось четверо детей.

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В Киеве объявили штормовое предупреждение

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Киеве 20 ноября объявило штормовое предупреждение.

"По информации Укргидрометцентра, 20 ноября днем в Киеве порывы ветра 15-24 м/с (и уровень опасности желтый)", – говорится в сообщении.

Основные рекомендации во время сильного ветра:

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все окна плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы очутились на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

при сильном ветре спрячьтесь в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

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