Крестный ход во время непогоды: в Киеве дерево убило молодую женщину

В Киеве дерево убило молодую жену протоиерея / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Гидропарке во время крестного хода на 35-летнюю женщину упало дерево. Женщину звали Мария, она была женой настоятеля храма Преображения Господня Украинской православной церкви (находится на Вырлице) протоиерея Сергия Коцаря.
Об этом пишет на странице в Facebook "Храм Иерусалимской иконы Богородицы Киев".
Инцидент произошел 20 ноября.
"В престольный праздник в храме мученика Валерия, что на Гидропарке, во время крестного хода при порыве ветра на матушку Марию упало дерево и она от полученных травм скончалась на месте", – говорится в сообщении.
Женщине было 35 лет. У протоиерея осталось четверо детей.
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Киеве 20 ноября объявило штормовое предупреждение.
"По информации Укргидрометцентра, 20 ноября днем в Киеве порывы ветра 15-24 м/с (и уровень опасности желтый)", – говорится в сообщении.
Основные рекомендации во время сильного ветра:
- все окна плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы очутились на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- при сильном ветре спрячьтесь в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.