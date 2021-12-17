Кто сможет бесплатно ездить в 2022 году: в Киеве утвердили категории льготников

В Киеве утвердили категории льготников для поездок в транспорте / Фото: Коллаж: Сегодня
Киеврада утвердила список категорий лиц, которым в 2022 году будет предоставлено право на льготный проезд в муниципальном транспорте общего пользования. Решение поддержали 94 депутата Киеврады из 105, зарегистрированных в сессионном зале.
Об этом сообщает УНИАН.
Бесплатный проезд
Таким образом, безплатный проезд в следующем году предоставлен следующим категориям лиц, место жительства которых зарегистрировано в Киеве, и лиц, взятых в городе на учет, перемещенных с временно оккупированных территорий, районов проведения АТО:
- лицам с инвалидностью III группы;
- неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью I группы;
- неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью;
- неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за пожилыми людьми, достигшими 80-летнего возраста;
- членам семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- лицам, которым предоставлено удостоверение бойца-добровольца, и членам семей погибших (умерших) таких лиц;
- родителям многодетной семьи;
- пенсионерам по возрасту;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
- учащимся заведений общего среднего образования (льготный проезд с 1 сентября по 1 июля следующего года).
Проезд по скидке
Для учащихся учреждений профтехобразования, студентов образовательных учреждений сохраняется льготный проезд в период с 1 сентября по 1 июля следующего года в размере 50% стоимости проезда.
Также решение включает категории лиц, которым право льготного проезда предоставлено на уровне государства:
- участники боевых действий и лица, приравненные к ним; реабилитированные;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- граждане с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним;
- лица, сопровождающие граждан с инвалидностью в результате войны I группы;
- граждане, отнесенные к I категории пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
- граждане-участники ликвидации аварии на ЧАЭС, относящиеся ко II категории;
- дети, которым установлена инвалидность в результате аварии на ЧАЭС;
- лица с инвалидностью I и II группы;
- дети с инвалидностью;
- особы, сопровождающие людей с инвалидностью I группы;
- военнослужащие, ставшие инвалидами в результате боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним, родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;
- дети из многодетных семей;
- бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, мест принудительного содержания;
- бывшие малолетние заключенные концлагерей, гетто, мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью.
Депутаты также утвердили порядок использования средств, предусмотренных в бюджете Киева на компенсационные расходы транспортных предприятий города.