Куда пойти в Киеве на новогодние праздники – список локаций

В городе для жителей и гостей придумали много мероприятий / Коллаж "Сегодня"

На новогодние праздники в Киеве можно будет отдохнуть на нескольких локациях. В эти дни в городе запланировано множество мероприятий.

Подробнее о праздничных мероприятиях в столице – в материале "Сегодня".

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Софийская площадь

Тема главной праздничной локации на Софийской площади – Чудоночь, когда родился Иисус Христос. Рождественское действо воспроизведено в виде вертепа.

Вокруг разместят ярмарку, фотозоны, мастерскую, музей новогодних украшений, каток, аттракционы. Главная елка высотой 31 метр сияет 10-километровой гирляндой. Украшают его 20 тысяч игрушек красного и золотого цвета.

Рождество на Подоле

На Контрактовой площади работает большая локация "Рождество на Подоле". Ее оформили в европейском стиле.

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Елку и ярмарку украшает 20 тысяч фонарей. Также есть прогулочный каток длиной более 200 метров с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой.

Локация на Арки дружбы народов

На пешеходно-велосипедном мосту установили новогоднюю елку, а также есть лаунж-зона с столиками и горячими напитками.

Резиденция святого Николая

В парке Шевченко есть новогодняя локация. На месте установили новогоднюю елку, работает резиденция святого Николая, а также обустроены фотозоны и фудкорты.

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Зимний Рошен

Возле фабрики "Рошен" на Демеевской также обустроили новогодний городок с фудкортами и катком, посреди которого установили елку. Также там расположено несколько небольших фотозон и для детей работает резиденция Санта-Клауса.

Зимняя страна на ВДНХ

На ВДНХ помимо основных новогодних развлечений в павильонах работают различные выставки, новогодние шоу и другие развлечения.

В экспоцентре установили каток на 2,5 тысячи квадратных метров. Вокруг катка есть новогодние декорации, карусели и фудкорт.

Резиденция Доброчара

Под Киевом в "Добропарке" открылся новогодний городок. Для посетителей есть множество развлечений: волшебник Доброчар, а на входе в его резиденцию гостей встречают эльфы Добрики.

Также есть музей новогодних игрушек, 3D-фигуры снеговиков, оленей, пингвинов, игрушек и сказочных героев.

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